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ЦИК Азербайджана подвел итоги президентских выборов, победу одержал Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) -  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, согласно которым победу одержал Ильхам Гейдар оглу Алиев, набрав 92,12% голосов.

Как пишет «Интерфакс», явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

ЦИК Азербайджана приняла решение утвердить протокол по итогам внеочередных выборов президента и направить его в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.

Ранее сообщалось, что Захид Орудж набрал 2,17% (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрят Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,8% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (25 561 голос).

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