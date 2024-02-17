Ученые изобрели линзу, обеспечивающую четкое зрение на различных расстояниях и в различных условиях освещения

Новая линза // Laurent Galinier

CentralAsia (CA) - Новая линза работает во многом подобно прогрессивным линзам, используемым для коррекции зрения, но без искажений, которые обычно наблюдаются при использовании этих линз. Это могло бы способствовать развитию технологий контактных линз, внутриглазных имплантатов при катаракте и миниатюрных систем визуализации.

В отличие от существующих мультифокальных линз новая линза хорошо работает в широком диапазоне условий освещения и сохраняет мультифокальность независимо от размера зрачка.

Потенциальным пользователям имплантатов или людям с возрастной дальнозоркостью это могло бы обеспечить стабильно четкое зрение, потенциально революционизируя офтальмологию, считают в Лаборатории фотоники, численных методов и нанонаук, совместного исследовательского подразделения Высшей школы оптики, Университета Бордо и CNRS во Франции.

Ученые назвали новую линзу спиральной диоптрией. Ее спиралевидные элементы расположены таким образом, что создают множество отдельных точек фокусировки — очень похоже на использование нескольких линз в одной. Это позволяет четко видеть на различных расстояниях.

Добровольцы, использовавшие линзы, также сообщили о заметном улучшении остроты зрения на различных расстояниях и в различных условиях освещения.