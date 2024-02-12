Сейсмологи опровергли сообщение в соцсетях о сильном землетрясении в Алматы

CentralAsia (KZ) - Сейсмологи прокомментировали новое «предсказание» о сильном землетрясении в Алматы, сообщает Tengrinews.kz.

В соцсетях снова распространяются ролики с предсказанием якобы сильного землетрясения в Алматы. Автор утверждает, что «14 февраля планета будет подвержена выбросу солнечной энергии» и это может спровоцировать землетрясения. По его словам, горожанам надо ожидать толчков с 14 февраля по начало марта.

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев прокомментировал эту информацию.

«Касательно прогноза псевдосейсмологов хотелось бы отметить, что на территории республики в среднем в год фиксируют до 10 тысяч сейсмических событий, по Алматы за 2023 год было зафиксировано 671 событие. То, что озвучивают псевдосейсмологи, на территории нашего региона чуть ли не ежедневно происходит сейсмическое событие.

По поводу прошлого прогноза псевдоэкспертов — то, что 15 января ожидалось сильное разрушительное землетрясение, чуть ли не 12 баллов, нужно отметить, что сейсмическое событие в реальности произошло не на территории Казахстана, а на территории соседнего государства. То, что событие ощутили жители Алматы в 5 баллов, является транзитным землетрясением.

Касательно его прогноза того, что после 14 февраля ожидается сильное землетрясение на территории республики, честно говоря, мы не знаем, на что ссылаются эти блогеры. Какие у них основы. Какие то сны они видят или употребление каких-то веществ. Это сложный вопрос. На самом деле мы ежедневно обрабатываем свыше 200 параметров. На основании этого используются данные, на которых мы основываем наше прогнозное заключение. В текущем году на территории Алматинского региона сильных разрушительных землетрясений не ожидается», - сообщил Даулет Сарсенбаев.

Ученые из центра сейсмологии также опровергли заявление, что сильная солнечная активность должна обязательно вызвать землетрясение. По их словам, вспышки на Солнце не всегда сильно влияют на геологическую ситуацию, хотя такое влияние и существует.

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