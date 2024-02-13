Гибель 68 детей из-за сиропа от кашля «Док-1 Макс» в Узбекистане: До 20 лет заключения запросил прокурор для обвиняемых

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте подходит к концу судебный процесс по делу о гибели 68 детей после приёма препарата индийской фармкомпании Marion Biotech «Док-1 Макс», сообщает «Газета.uz».

Прокурор запросил 20 лет лишения свободы экс-директору компании-дистрибьютора Quramax Medikal. К 18 годам лишения свободы потребовал приговорить гособвинитель бывшего руководителя Агентства по развитию фармацевтической отрасли и двух его заместителей.

Кроме того, с подсудимых хотят взыскать по 100 миллионов сумов ($8 тыс.) родным 68 погибших детей и 16 тяжело пострадавших детей (всего 8,4 млрд сумов ($673 тыс.)), а также по 20 млн сумов ($1,6 тыс.) для двух легко пострадавших детей.

В конце декабря 2022 года в Узбекистане сообщили о массовой госпитализации детей с признаками почечной недостаточности после приёма препаратов индийской фармкомпании Marion Biotech против простуды. Уголовное расследование дела началось в августе 2023 года. Подсудимыми проходят 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).