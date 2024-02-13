Маскировали под кофе. В Алматы перекрыт канал поставки кокаина из Европы

CentralAsia (KZ) - В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши, задержан иностранный гражданин, передает Polisia.kz.

По информации полиции, в арендованной иностранным гражданином квартире изъяты пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 гр. А в отделении «Казпочты» изъята посылка, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, в том числе 0,5 кг кокаина и свыше 400 гр. экстази. Это более трех тысяч разовых доз. Причем, по данным полиции, посылка была замаскирована под хозтовары.

Задержанный иностранец выполнял роль курьера около трех месяцев, в Алматы приехал с целью реализации наркотиков. В отношении него ведется досудебное расследование, он взят под стражу.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки кокаина в страну. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

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