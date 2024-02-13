Глава ВОЗ: Мир не готов к новой пандемии

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Уроки коронавируса могут быть забыты, потому что внимание мира сосредоточено на других кризисах, человечество не готово к новой пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Болезненные уроки, которые мы извлекли (из пандемии COVID-19), рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир», - сказал глава ВОЗ на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По словам Гебрейесуса, если мир не усвоит уроки, то в следующий раз придется «дорого заплатить». Он подчеркнул, что вопрос стоит не в том, разразится ли новая пандемия, а в том, когда это случится. Глава ВОЗ отметил, что новая пандемия может быть вызвана вирусом гриппа, новым коронавирусом или новым патогеном, о котором мы еще даже не знаем, тем, что мы называем «болезнью X».

«При нынешнем положении дел мир не готов к следующей болезни X и следующей пандемии. Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19», - считает Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал страны преодолеть разногласия, проявившиеся в ходе консультаций по поводу разработки международного соглашения о подготовке к пандемиям.

Гебрейесус напомнил, что термин «болезнь X» в ВОЗ впервые использовали в 2018 году для обозначения заболевания, о котором специалистам ничего не известно, но к которому можно подготовиться.

«COVID-19 был болезнью X - новым патогеном, вызывающим новое заболевание», - пояснил глава ВОЗ, выразив уверенность, что с «болезнью X, болезнью Y или болезнью Z» миру еще предстоит столкнуться.