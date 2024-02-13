В Алматы в столкновении трех автобусов пострадали 17 человек. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы на проспекте Райымбека столкнулись три рейсовых автобуса и легковой автомобиль. Как сообщила пресс-служба городского Управления общественного здоровья, травмы получили 17 человек.

14 пострадавших госпитализированы, трое от госпитализации отказались.

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Как сообщили «КахТАГ» в городском Департаменте полиции, по факту началось расследование. По предварительным данным, около 9 часов утра 13 февраля водитель автобуса маршрута № 54 столкнулся с автобусом № 133 и Daewoo Nexia. После этого автобус маршрута № 133 по инерции столкнулся с автобусом маршрута № 88. Все три автобуса принадлежат частным перевозчикам.

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