экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы в столкновении трех автобусов пострадали 17 человек. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы на проспекте Райымбека столкнулись три рейсовых автобуса и легковой автомобиль. Как сообщила пресс-служба городского Управления общественного здоровья, травмы получили 17 человек.

14 пострадавших госпитализированы, трое от госпитализации отказались.

Как сообщили «КахТАГ» в городском Департаменте полиции, по факту началось расследование. По предварительным данным, около 9 часов утра 13 февраля водитель автобуса маршрута № 54 столкнулся с автобусом № 133 и Daewoo Nexia. После этого автобус маршрута № 133 по инерции столкнулся с автобусом маршрута № 88. Все три автобуса принадлежат частным перевозчикам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com