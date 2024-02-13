Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов — впервые с 2021 года
- Азия и мир, экономика
- 12:05, 13 февраля 2024
- Просмотров: 185
CentralAsia (CA) - В ходе торгов 12 февраля курс биткоина впервые с 2021 года превысила отметку в 50 тысяч долларов, пишет РБК со ссылкой на данные биржи Binance. На момент написания этой новости стоимость биткоина снизилась до 49,9 тысячи долларов.
Как напоминает издание, курс биткоина достиг максимума в этом году 11 января, когда комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Тогда биткоин стоил 48,9 тысячи долларов.
Исторический максимум криптовалюты был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.