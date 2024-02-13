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Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов — впервые с 2021 года

CentralAsia (CA) -  В ходе торгов 12 февраля курс биткоина впервые с 2021 года превысила отметку в 50 тысяч долларов, пишет РБК со ссылкой на данные биржи Binance. На момент написания этой новости стоимость биткоина снизилась до 49,9 тысячи долларов.

Как напоминает издание, курс биткоина достиг максимума в этом году 11 января, когда комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Тогда биткоин стоил 48,9 тысячи долларов.

Исторический максимум криптовалюты был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.

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