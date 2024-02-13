Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские войска обстреляли позиции азербайджанских военных на товузском направлении.

«12 февраля в 20:50 и 23:40 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении поселка Чинарлы Товузского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении поселка Коханаби Товузского района», - говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

По данным МИД, был ранен один военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

Утром 13 февраля Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, в результате чего есть погибшие и раненые.

«13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд (Сюникская область), в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые», - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о гибели двух человек с армянской стороны.

«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда (Сюникская область) с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», - говорится в сообщении армянского ведомства.

В Минобороны Армении опровергли заявление Баку об обстрелах с армянской стороны азербайджанских позиций в северо-восточной части пограничной зоны.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Спустя десять дней президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял над столицей Карабаха флаг Азербайджана. В январе Пашинян сообщил о предложении Азербайджану заключить пакт о ненападении.