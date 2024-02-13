Бывший премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни в один день. Им провели парную эвтаназию

Дрис ван Агт и его супруга Эугения

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Нидерландов, католик Дрис ван Агт и его супруга Эугения 5 февраля прибегли к парной эвтаназии и ушли из жизни в возрасте 93 лет. Произошедшее символизирует тенденцию к экспоненциальному распространению этой процедуры, пишет Lefigaro.

The Rights Forum, основанный Центром исследований Израиля и Палестины, объявил об их смерти 9 февраля, добавив, что бывший член партии «Христианско-демократический призыв» скончался «рука об руку» со своей женой в Нейменгене.

Глава The Rights Forum Джерард Йонкман в беседе с нидерландским телеканалом NOS отметил, что супруги были серьезно больны, но «не могли жить друг без друга» после 70 лет, проведенных вместе. Дрис ван Агт в 2019 году перенес кровоизлияние в мозг и страдал от тяжелых последствий. С 1977 по 1982 годы он занимал пост премьер-министра Нидерландов, был первым лидером своей политической партии, а в 1980-х годах служил спецпредставителем ЕС в Японии и США.

В Нидерландах эвтаназия и ассистированный суицид легальны с 2002 года. Тем не менее первые случаи парной эвтаназии — они коснулись 26 человек — были учтены только в 2020 году, при пересчете всех подобных процедур. Количество таких операций растет с каждым годом: 32 были зафиксированы в следующем, 2021 году, 58 — в 2022 году.