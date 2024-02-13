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На Анталию обрушился ливень, затоплены дома, закрыты школы. Фото

CentralAsia (CA) -  Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет Sondakika.

«Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», - пишет издание.

В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.

«В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения»,- говорится в заявлении.

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