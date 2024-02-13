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В Туркменистане кадровые перестановки. Сердар Бердымухамедов уволил 4 министров и десятки чиновников
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 9 февраля на расширенном заседании правительства, где были подведены итоги ушедшего года и поставлены планы на 2024 год, объявил о кадровых перестановках в Кабмине. В частности, он поменял глав четырех министерств, сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

В правительстве республики произошли следующие изменения:

  • Гуванч Орунов освобожден от должности министра строительства и архитектуры. На его место назначен замминистра Абдулла Гелдиев;
  • Гурбангуль Атаева освобождена от должности министр образования. Новым министром стала ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули Байрамгуль Ораздурдыева;
  • Атагелди Германов освобожден от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности. На его место назначен его заместитель Мырат Маммедов;
  • Назармырат Назармырадов освобожден от должности министра сельского хозяйства. Этот пост занял его заместитель Чарыяр Четиев.

Во всех случаях теперь уже бывшие члены правительства уволены с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако где именно они продолжат карьеру, не уточняется.

Уволены 8 хякимов:

  • Соенчназар Селимов освобожден от должности хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад. На его место назначен Ровшен Ишанов;
  • Абдымухаммет Арамов освобожден от должности хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад за «как не справившийся с возложенными на него обязанностями»;
  • Сердар Чопанов освобожден от должности замхякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Его назначили хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята;
  • Хяким Берекетского этрапа Балканского велаята Нурахмет Гылыджов уволен «как не справившийся с возложенными на него обязанностями»;
  • Курен Куренов уволен с должности хякима этрапа Туркменбаши как «не справившийся с возложенными на него обязанностями». На эту должность назначен Мейлис Мергенов;
  • Довлетгелди Аннамурадов уволен с должности хякима Болдумсазского этрапа как «не справившийся с возложенными на него обязанностями». Новым хякимом данного этрапа назначен замхякима Дашогузского велаята Велмырат Сапармырадов;
  • Мурат Эркаев уволен с должности хякима Ходжамбазского этрапа как «не справившийся с возложенными на него обязанностями». Новым хякимом был назначен Эркин Ачылов, ранее работавший заместителем хякима Саятского этрапа;
  • Атаджан Розыев уволен с должности хякима Чарджевского этрапа, как «не справившийся с возложенными на него обязанностями». На его место назначен Астаноглы Сейидов.

Назначения хякимов:

  • замхякима Берекетского этрапа Ашырмырат Овезов назначен хякимом этого этрапа;
  • на должность заместителя хякима Дашогузского велаята назначен хяким Акдепинского этрапа Шыхмырат Аннаев;
  • хякимом Акдепинского этрапа Дашогузского велаята назначен Ягшыгелди Говшудов.

Назначения других чиновников:

  • «в связи с выходом на пенсию» уволен председатель Туркменской государственной издательской службы Акмырат Худайбердиев. Этот пост занял его заместитель Махмут Чарыев;
  • председателем Государственного объединения «Türkmengallaönümleri» государства назначен Мулькаман Овезлиев, который был заместителем министра сельского хозяйства.
  • председателем Государственного объединения пищевой промышленности назначен Бегмырат Атаев, ранее занимавший должность замминистра сельского хозяйства;
  • председателем Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности назначил Гочмырат Атаев, ранее занимавший должность замминистра сельского хозяйства;
  • председателем Государственного концерна «Türkmenpagta» назначен Дортгулы Сулейманов;
  • председателем Государственного объединения «Türkmenobahyzmat» был назначен Нурмухаммет Бердиниязов.

Подводя итоги 2023 года, президент Бердымухамедов и другие ответственные лица подчеркнули ряд достижений в социально-экономической сфере.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 6,3% (хотя по оценкам Международного валютного фонда показатель не превысил 2,4%).

Положительная динамика наблюдается в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и других отраслях. Отмечен устойчивый рост в энергетике: за отчетный период предприятия добыли свыше 80,6 млрд кубометров природного газа и более 8,3 млн тонн нефти.

Объем экспорта достиг отметки $11,4 млрд.

Также было создано 12 274 новых рабочих места. Причем, как отмечают туркменские СМИ, в прошлом году планировалось трудоустроить порядка 3000 граждан. Фермеры собрали хороший урожай, обеспечив продовольственную безопасность республики. Строители сдали в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья, возвели первую очередь города Аркадага, а также 22 школы и 16 детсадов.

Лучшим этрапом (районом) страны был назван Ак бугдай Ахалского велаята (области), этот населенный пункт получил $1 млн. По итогам 2022 года такую же сумму получил этрап Махтумкули Балканского велаята.

Сердар Бердымухамедов обозначил и планы на текущий год:

  • сохранить рост ВВП на уровне 6,3%;
  • увеличить объем внешнеторгового оборота до $20,7 млрд;
  • создать около 3000 новых рабочих мест;
  • направить в экономику страны инвестиции в размере 38,5 млрд манатов ($11 млрд по госкурсу и около $2 млрд по курсу черного рынка);
  • продолжить масштабное строительство жилья, школ и детских садов.
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