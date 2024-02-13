С пятницы по Узбекистану ожидаются дожди с переходом в снег

CentralAsia (UZ) - 16 февраля на северные районы Узбекистана, 17−19 февраля на всю территорию Узбекистана ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы, сообщил Узгидромет в экстренном сообщении.

16 февраля по Каракалпакстану и Хорезмской области, 17−19 февраля по большей части территории Узбекистана временами пройдут осадки (дождь с переходом в снег).

17−18 февраля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины — местами сильные.

16−18 февраля в отдельных районах страны ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с.

К 18−19 февраля температура воздуха по территории Узбекистана понизится ночью до -3…−8 градусов Цельсия, днём — до 0…−3. По северу 17−19 февраля ожидается понижение температуры ночью до −13…−16 градусов, днём — до −5…−8.

Ранее Узгидромет сообщал, что в пятницу на северо-западные районы начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы арктического происхождения.