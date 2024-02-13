Индийский танец Гарба внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (CA) - Танец Гарба из индийского штата Гуджарат внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Индии это шаг назвали важным культурным достижением, а также знаковым событием, отражающее богатое культурное наследие страны.

Гарба стал 15 элементом в списке от Индии. Перечень культурных компонентов Индии широко представлен в этом списке, представляя такие элементы, как фестиваль Нооруз, Кумбх Мела, Дурга Пуджа из Калькутты, Рамлила и древние ведические песнопения. По состоянию на январь 2022 года в списке представлены 14 различных элементов из Индии, демонстрирующих богатую палитру глобального культурного разнообразия, признанного ЮНЕСКО.

Гарба — это ритуальный танец, исполняемый во время девятидневного фестиваля Наваратри, символизирующий преданность и яркое культурное самовыражение. Танцоры двигаются по кругу, символически изображают богиню Амбу, отражая духовную и социальную сущность танца.

Путь Гарбы к признанию в качестве всемирного нематериального наследия отмечен его глубокими культурными корнями и широкой популярностью. Решение о включении Гарбы в список было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Касане, Ботсвана.

ЮНЕСКО признает гарбу чем-то большим, чем просто формой танца. Это яркая культурная традиция, передаваемая из поколения в поколение в различных условиях, от шумных городских пейзажей до спокойных сельских районов. Это культурное наследие увековечивается благодаря целенаправленной практике, динамичным живым выступлениям, а также пристальному наблюдению и подражанию со стороны молодых поколений.

Гарба занимает престижное место среди разнообразных мировых культурных практик. Недавно в список были включены известные рикши Дакки и их уникальные картины, индонезийская традиция оздоровления Джаму и знаменитый таиландский фестиваль Сонгкран.

Премьер-министр Нарендра Моди приветствовал решение ЮНЕСКО. «Гарба — это праздник жизни, единства и наших глубоко укоренившихся традиций. Внесение танца в Список нематериального наследия демонстрирует миру красоту индийской культуры. Это вдохновляет нас сохранять и продвигать наше наследие для будущих поколений. Поздравляю с этим глобальным признанием», - написал он на платформе социальных сетей X (твиттер).