Проливные дожди вызвали наводнение в Дубае. В Бурдж-Халифу ударила молния
- Азия и мир, общество
- 16:45, 13 февраля 2024
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- Обновлено: 16:49, 13 февраля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Проливные дожди вызвали наводнение и перебои с движением транспорта в некоторых районах Дубая и Абу-Даби, сообщает издание Gulf News.
В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал предупреждение для нескольких городов ОАЭ, которое будет действовать до вечера вторника.
Также был зафиксирован удар молнии в самое высокое рукотворное сооружение в мире — Бурдж-Халифа.
Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа
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