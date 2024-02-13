Проливные дожди вызвали наводнение в Дубае. В Бурдж-Халифу ударила молния

CentralAsia (CA) - Проливные дожди вызвали наводнение и перебои с движением транспорта в некоторых районах Дубая и Абу-Даби, сообщает издание Gulf News.

В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал предупреждение для нескольких городов ОАЭ, которое будет действовать до вечера вторника.

Также был зафиксирован удар молнии в самое высокое рукотворное сооружение в мире — Бурдж-Халифа.

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа

Учебные заведения временно перешли на дистанционное обучение.