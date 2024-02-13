Глава казахстанского Агентства по финансовому мониторингу перешел на работу в КНБ

Жанат Элиманов

CentralAsia (KZ) - Председатель казахстанского Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов назначен первым замглавы Комитета национальной безопасности, сообщается на сайте Акорды.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Одновременно Элиманов освобожден от ранее занимаемой должности, указано в сообщении.

Жанат Элиманов возглавлял АФМ с 28 января 2021 года. До этого работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Минфина, заместителем председателя этого комитета, заместителем прокурора Карагандинской области.

Должность первого зампреда КНБ оставалась вакантной на протяжении двух последних лет. В разгар январских беспорядков 2022 года ее ненадолго занял замглавы администрации Токаева Мурат Нуртлеу, который спустя меньше месяца возглавил администрацию президента. До 17 января 2022 года первым заместителем главы Комитета нацбезопасности также был племянник первого президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, занимавший этот пост на протяжении семи лет.

После беспорядков были освобождены от должностей и преданы суду его начальник — глава КНБ Карим Масимов, а также его заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Позднее они были осуждены на длительные сроки по делу о госизмене и попытке насильственного захвата власти. Абиш давал показания в рамках расследования январских беспорядков, но каких-либо обвинений ему не предъявлялось. Лишь в 2023 году в отношении него было возбуждено дело о превышении полномочий, его расследование уже завершено.

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