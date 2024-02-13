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Минобороны Армении: Четверо военных погибли при обстреле со стороны Азербайджана
иллюстративное фото
иллюстративное фото
Предыстория: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

CentralAsia (CA) -  Число армянских военных, погибших при обстреле со стороны Азербайджана, возросло до четырех человек, сообщило Минобороны Армении. По данным ведомства, еще один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.

Минобороны Армении сегодня, 13 февраля, заявило об обострении ситуации на границе двух стран. По информации министерства, инцидент произошел на участке села Неркин-Ханд Сюникской области. Погранслужба Азербайджана после этого сообщила, что ее подразделения провели операцию «Возмездие», в результате которой был разгромлен пост вооруженных сил Армении.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Спустя десять дней президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял над столицей Карабаха флаг своей страны.

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