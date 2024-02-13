В сейсмоопасных зонах Казахстана будут строить по новым нормам

CentralAsia (KZ) - В Строительном кодексе Казахстана появится новая глава, в которой предусмотрят особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах, сообщил вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин.

По его словам, по итогам исследований последних лет, порядка 45% территорий Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам. Поэтому нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, отметил Тимур Карагойшин.

«В целях повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем. В их числе: заблаговременное проведение оценки сейсмической опасности, выбор площадки для строительства, проведение испытаний. Ещё одним нововведением является ввод новых институтов регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска», – говорится в сообщении.

Вместе с тем в проекте кодекса предусмотрели нормы по паспортизации существующих объектов, направленные на определение износа, проверку качества конструкций, признание объекта ветхим. При этом местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения