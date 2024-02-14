Төгс-Эрдэнэ завоевала бронзу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
CentralAsia (MNG) - В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. В «рывке» Төгс-Эрдэнэ Отгончимэг заняла третье место в весовой категории 71 кг.
Так, бронзовый призер молодежного чемпионата мира, золотой, серебряный и бронзовый призер молодежного чемпионата Азии Төгс-Эрдэне впервые завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии среди взрослых.
В рамках чемпионата было установлено 9 рекордов Азии и 8 мировых рекордов.
Лучшим спортсменом среди мужчин признан Эрвин Рахмат из Индонезии, лучшей спортсменкой стала Сонг Гум Ри из КНДР.
источник: middleasiannews.com
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