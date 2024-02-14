Национальные усилия по ограничению курения высоко оцениваются в Азии

CentralAsia (MNG) - Национальные усилия по борьбе с курением получили высокую оценку Альянса по борьбе против табака Юго-Восточной Азии (SEATCA) в опубликованном недавно отчете.

Монголия заняла второе место среди 19 азиатских стран в Индексе вмешательства азиатской табачной промышленности за 2023 год, опубликованном SEATCA.

Индекс оценивает страны по шкале от 0 до 100: чем выше балл, тем хуже показатели. Бруней набрал 14 баллов, за ним следует Монголия с результатом 38 баллов.

В отчете также говорится, что Бруней, Камбоджа, Мальдивы, Монголия, Непал и Пакистан не принимают и не одобряют политические или законодательные проекты, разработанные табачной промышленностью или в сотрудничестве с ней, а также не приглашают табачную промышленность присутствовать на собраниях, на которых принимается решение о политике.

В Брунее и на Мальдивах нет отечественных производителей табачных изделий. Бруней, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал и Таиланд также ввели запреты на КСО-деятельность табачного сектора в пределах своих границ.

Другие страны приняли такие меры, как запрет на публикацию пожертвований табачной промышленности. В отчете добавлено, что в Брунее и Лаосе действуют строгие правила, предотвращающие взаимодействие с табачной промышленностью.

Бруней, Мальдивы, Монголия и Пакистан также не имели сообщений о каком-либо взаимодействии с табачной промышленностью.

источник: middleasiannews.com

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