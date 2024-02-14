Леса Монголии оказались плохо адаптированы к климатическим изменениям

// ISTOCK

CentralAsia (MNG) - Горные лесные экосистемы Северной Монголии обладают меньшей самоорганизацией, чем луга и степи, и поэтому более уязвимы для климатических изменений. К такому выводу пришла команда исследователей под руководством заведующего Международной лабораторией ландшафтной экологии факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Роберта Сандлерского. Результаты исследования опубликованы в спецвыпуске журнала Entropy.

Несмотря на малую площадь — всего порядка 7% территории страны, — леса играют важную роль в жизни Монголии и трансграничного региона, где расположен бассейн озера Байкал. Монгольские леса смягчают суровый континентальный климат, регулируют осадки, речной сток и баланс углерода, а также сохраняют вечную мерзлоту, консервирующую значительные объёмы углекислого газа. Помимо аридизации (осушения земли) и потепления климата (темпы которого для Монголии почти в два раза опережают среднемировые), леса подвергаются и возрастающей антропогенной нагрузке, связанной с увеличением выпаса животных.

«Монгольские леса, находящиеся и без того в непростых климатических условиях, испытывают серьезный стресс. Чтобы его пережить, лесам необходимо активно производить биомассу, включая деревья, кустарники и другие формы растительности. А их выработка зависит от эффективности использования солнечной энергии», — пояснил заведующий Международной лабораторией ландшафтной экологии НИУ ВШЭ (Москва) Роберт Сандлерский.

На основе данных космической съёмки с 2013 по 2021 год команда российских и монгольских учёных проанализировала основные аспекты использования солнечной энергии лесными сообществами. Особое внимание было уделено энергии, затрачиваемой на круговорот влаги и производство биологической продукции, также был оценен ряд индексов, характеризующих самоорганизацию, а следовательно, и потенциальную устойчивость растительного покрова к флуктуациям среды.

Исследование показало, что леса Северной Монголии иначе используют солнечную энергию, чем луга или леса в других регионах. Так, лиственничные леса Монголии производят меньше биомассы по сравнению с альпийскими лугами и кедровыми лесами, особенно в летний период. Это делает их более уязвимыми для климатических изменений, и даже малые внешние воздействия, например, перевыпас, могут привести к полной перестройке экосистемы.

По словам исследователя, леса Монголии обладают меньшей самоорганизацией по сравнению с луговыми и степными экосистемами, что ограничивает их способность адаптироваться к новым условиям окружающей среды. В основе этой разницы лежит отличие в стратегиях использования солнечной энергии: травяные экосистемы стремятся увеличить производство биомассы, в то время как леса сосредоточены на поддержании круговорота влаги. Процессы, обеспечивающие водный баланс в лесах, менее зависят от сложной самоорганизации и основаны на более простых термодинамических принципах.

Понимание этих процессов позволит определить ключевые моменты, влияющие на монгольские леса, и принять меры для поддержания их здоровья и устойчивости. Учёные Монголии последние десятилетия интенсивно разрабатывают программы по охране и восстановлению лесов. Большой вклад в изучение и разработку мер по сохранению экосистем Монголии и Прибайкалья внесли многолетние работы Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и Академии наук Монголии. Полевые материалы были собраны международной командой исследователей двух полевых сезонов экспедиции в 2021 и 2022 годах.

источник: IQ.HSE

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения