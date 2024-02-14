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ЦБ Монголии закупил в январе более 1 тонны драгметаллов

CentralAsia (MNG) -  В январе 2024 года Центральный банк Монголии (МонголБанк) закупил 1015 кг драгоценных металлов.

По данным ЦБ страны, его филиал в аймаке Баянхонгор приобрел 67 кг драгоценных металлов. Закупочная цена драгоценных металлов ЦБ Монголии устанавливается исходя из обменного курса на мировом рынке.

Средняя закупочная цена золота в январе этого года составила 225 тысяч 71 тукриков.

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