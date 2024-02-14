Наша империя была больше вашей, — монгольский лидер насмехается над Путиным

CentralAsia (MNG) - Бывший президент Монголии не согласен с искаженными историческими заявлениями, сделанными главой Кремля на встрече с Такером Карлсоном.

Бывший президент Монголии бросил тень на высмеиваемое заявление Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о том, что Украина всегда была частью Российской империи.

Современная Монголия сама находилась под российским игом на протяжении большей части 20-го века как коммунистический сателлит, контролируемый Советским Союзом.

Но задолго до этого, как отметил на X бывший президент Элбэгдорж Цахиа, монголы правили крупнейшей в истории континентальной империей, включая современную Россию.

«После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация», — написал он в Твиттере.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

Глава Кремля подвергся широкой критике за исторически запутанные утверждения, сделанные в бессвязном двухчасовом «интервью» с Карлсоном в Москве на прошлой неделе, когда он начал с прибытия нордического вождя Рюрика в город Новгород в 862 году для правления русским племенем.

Для Путина это было доказательством российской государственности, датируемой девятым веком, но историки усомнились в его интерпретации, отметив, что ее в равной степени можно рассматривать и как доказательство главенства Киева над раннесредневековой Московией.

В своей антиисторической тираде Путин также забыл упомянуть, что на протяжении большей части последующего периода Москва, Киев и Новгород находились под властью Монгольской империи, которая на пике своего развития в 13 веке, при Чингисхане и его потомках, простиралась на 6000 миль по всей Евразии, что намного больше, чем когда-либо достигали Российская или Советская империи.

60-летний Элбэгдорж был одним из лидеров революции 1990 года, призванной положить конец коммунистическому правлению, и впоследствии занимал посты премьер-министра и президента независимой Монголии. Его сторонники называют его «Золотым воробьем демократии».

источник: middleasiannews.com

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