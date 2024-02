Наша империя была больше вашей, — монгольский лидер насмехается над Путиным

CentralAsia (MNG) - Бывший президент Монголии не согласен с искаженными историческими заявлениями, сделанными главой Кремля на встрече с Такером Карлсоном.

Бывший президент Монголии бросил тень на высмеиваемое заявление Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о том, что Украина всегда была частью Российской империи.

Современная Монголия сама находилась под российским игом на протяжении большей части 20-го века как коммунистический сателлит, контролируемый Советским Союзом.

Но задолго до этого, как отметил на X бывший президент Элбэгдорж Цахиа, монголы правили крупнейшей в истории континентальной империей, включая современную Россию.

«После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация», — написал он в Твиттере.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK