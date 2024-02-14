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Монгольский волейболист сыграет в Лиге Объединенных Арабских Эмиратов
Батсуурь Баттөр
Батсуурь Баттөр

CentralAsia (MNG) -  Батсуурь Баттөр, игрок команды «Шанх Транс», завоевавший серебряную медаль Национальной лиги Федерации волейбола Монголии, выступит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Батсуурь Баттөр в течение трех месяцев будет играть за команду «Shabab Al Ahli» первой дубайской лиги Объединенных Арабских Эмиратов.

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