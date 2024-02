На главной линии газопровода в Иране произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) - Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу города Фаттаха Карми.

Подачу газа в этой части трубопровода прекратили. На месте происшествия работают спасательные и пожарные бригады. «Пока в трубах есть оставшийся газ, огонь будет гореть», — сказал мэр.

По его данным, погибших и пострадавших нет. Он добавил, что не был причинен ущерб и транспортным средствам, проезжающим по дороге возле газопровода.

🚨🇮🇷 BREAKING - HUGE GAS EXPLOSION IN IRAN



A gas pipeline carrying gas from southern Iran to several major cities has exploded.



The cause of the explosion is unclear at this time.



Source: Iran Observer pic.twitter.com/KwKr97dZjX