Новый главком ВСУ сообщил о переходе украинской армии от наступления к обороне

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF сообщил, что украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

«Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержания подготовленных рубежей обороны»,— сказал главком (цитата по «РБК-Украина»).

Он назвал главной ценностью жизнь солдата, а потому, по его словам, он «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».

По его словам, боевые действия перешли в «новую стадию» из-за массового применения беспилотников. «Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ, модулей, управляемых дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных»,— сказал Александр Сырский.

Он также отметил, что перед украинской армией стоит цель завершить конфликт «выходом» на собственные границы, но для реализации этой цели общество должно сплотиться. «Нужно напрячься всем. Нет извне помощи — нужно наладить производство здесь, в Украине. Этот процесс запущен, надо наращивать производство. Нужно рассчитывать на собственные силы. Также нужно совершенствовать тактику»,— заявил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного 8 февраля.