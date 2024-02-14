Резкая смена погоды произойдет в Таджикистане в эти выходные

CentralAsia (TJ) - В предстоящие выходные жителям Таджикистана придется попрощаться с солнечной ясной погодой, так как на смену ей придут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр РТ.

В частности, в Душанбе 17-18 февраля будет облачно, будут идти дожди. Температура значительно не измениться: ночью будет 6-8 градусов тепла, днем – до 10 тепла.

В районах республиканского подчинения также ожидаются дождь, мокрый снег, местами осадки будут сильными. Ветер восточный, с переходом на западный 4-9 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горных районах ночью -1 до +4 градусов.

В Согдийской области также будет облачно, будет снег, местами сильный. Ветер восточный, с переходом на западный 5-10 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 2-7 градусов мороза, в горных районах ночью 1-6 градусов мороза, днем -2 до +3 градусов.

По Хатлонской области также ожидаются дожди. Ветер восточный, с переходом на западный 5-10 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в предгорьях ночью 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области будет облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер восточный, с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: на западе ГБАО ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла; на востоке ГБАО ночью 2-7 градусов мороза, днем -1 до +4 градусов.

Между тем, синоптики предупреждают, что с 14 по 15 февраля в связи с повышением температуры воздуха в горных районах республиканского подчинения и на автотрассе Душанбе-Чанак возможен сход снежных лавин.

В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ просит граждан в эти дни ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам, воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров, охоты и зимней рыбалки в этих местностях.

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