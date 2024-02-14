Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд

CentralAsia (CA) - Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов США. Этому предшествовали несколько месяцев политического противостояния демократов и республиканцев, сообщает «Би-би-си».

Сенат принял решение 70 голосами против 29, преодолев необходимый порог в 60 голосов, необходимых для принятия большинства законов.

Почти все демократы и 22 республиканца, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, проголосовали за законопроект, который выявил глубокие разногласия внутри Республиканской партии по поводу ответственности Америки перед своими союзниками и ее роли на мировой арене.

Пакет включает 60 млрд долларов для Украины, $14 млрд - на войну Израиля против ХАМАС и $10 млрд на гуманитарную помощь в зонах конфликта. Более $4 млрд пойдут на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей. Однако шансы на его одобрение в нижней палате парламента значительно ниже.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам на голосование. Он отметил, что в него должен быть также включен бюджет на укрепление границы США с Мексикой.