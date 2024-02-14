Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд

- Азия и мир, политика
- 11:46, 14 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов США. Этому предшествовали несколько месяцев политического противостояния демократов и республиканцев, сообщает «Би-би-си».
Сенат принял решение 70 голосами против 29, преодолев необходимый порог в 60 голосов, необходимых для принятия большинства законов.
Почти все демократы и 22 республиканца, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, проголосовали за законопроект, который выявил глубокие разногласия внутри Республиканской партии по поводу ответственности Америки перед своими союзниками и ее роли на мировой арене.
Пакет включает 60 млрд долларов для Украины, $14 млрд - на войну Израиля против ХАМАС и $10 млрд на гуманитарную помощь в зонах конфликта. Более $4 млрд пойдут на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей. Однако шансы на его одобрение в нижней палате парламента значительно ниже.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам на голосование. Он отметил, что в него должен быть также включен бюджет на укрепление границы США с Мексикой.