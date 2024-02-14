экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР запустила с восточного побережья несколько крылатых ракет

CentralAsia (CA) -  Северная Корея осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

«Наши военные усиливают наблюдение и повышают бдительность в тесной координации с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», - приводит агентство сообщение комитета.

В сообщении говорится, что ракеты были запущенны около 9 часов утра (по местному времени) к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.

О количестве ракет не сообщается.

По информации агентства, нынешний пуск крылатых ракет стал пятым с начала нынешнего года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com