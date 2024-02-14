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На Казахстан надвигаются 38-градусные морозы

CentralAsia (KZ) -  Арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, сообщает «Казгидромет». Установится морозная погода.

15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами – сильные, прогнозируются гололёд и метель.

На западе температура воздуха ночью понизится до 12-30, на северо-западе, севере и в центре до 30-38 градусов мороза, 16 февраля на востоке – до 18-35, на юге – до 10-30 со знаком минус, 17 февраля на юго-востоке – до 15-28 градусов мороза.

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