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Школьников продолжают отправлять на удалёнку из-за погоды в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  По информации региональных управлений образования, казахстанских школьников продолжают отправлять на удалёнку из-за метелей и морозов.

В Астане очные занятия во вторую смену отменили для учеников начальных классов.

В Костанайской и Акмолинской областях школьники учатся онлайн уже с утра. Аналогичная ситуация и в большинстве районов Восточно-Казахстанской области, здесь местами это распространяется и на старшеклассников.

В Абайской области не пришлось сегодня идти в школу ученикам из Семея, Жарминского, Аксуатского и Кокпектинского районов. В Павлодаре отменили очные занятия для младшеклассников.

В «Казгидромете» прогнозировали, что к середине февраля северная половина Казахстана попадёт под влияние арктического антициклона, с которым прекратятся осадки и существенно похолодает.

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