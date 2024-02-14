В Ташкенте отопление и горячая вода станут дороже на 15%

CentralAsia (UZ) - Тариф для населения за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ташкенте повысится после окончания отопительного сезона, сообщает Podrobno.uz.

Как пояснили в пресс-службе компании Veolia Energy, повышение вызвано ростом цен на электроэнергию, газ, услуги питьевого водоснабжения и канализации, а также на покупную тепловую энергию для тепловырабатывающих предприятий.

Соответствующее решение было принято городским Кенгашем народных депутатов 8 февраля текущего года. Новые тарифы распространяются на граждан, проживающих в многоэтажных домах.

Отмечается, что это первое повышение тарифа для населения с 2019 года.

Новый розничный тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения повысится на 15% и составит 105 754 сумов/Гкал вместо 91 960 сумов/Гкал.

Справка. Согласно пункту 95 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №194 от 15.07.2014, при осуществлении потребителем авансовых платежей (предоплаты) за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения поставщик (Veolia Energy Tashkent) производит начисление по тарифам, действовавшим на момент оплаты (на срок авансовых платежей, но не превышающий 12 месяцев).

Тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций, вступившие в силу 2 декабря 2023 года, остаются без изменений.