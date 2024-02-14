Минобороны РФ заявило о шести дронах, сбитых над Черным морем. Генштаб ВСУ утверждает, что уничтожил российский корабль «Цезарь Куников»

CentralAsia (CA) - Российские средства противовоздушной обороны перехватили или уничтожили девять украинских беспилотников в ночь на 14 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным российской стороны, два дрона сбили над Белгородской областью, один — над Воронежской, а шесть — над акваторией Черного моря.

Генштаб ВСУ утверждает, что подразделения украинской разведки уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». «В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. В итоге «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть», — заявили в Генштабе.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение корабля морскими дронами «Магура».

Жители Ялты, Алупки и других населенных пунктов Крыма слышали ночью взрывы, сообщил украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. После взрывов жители заметили, что над морем летают вертолеты.

ГУР отмечает, что БДК «Цезарь Куников» проекта 775 − одно из самых новых российских судов. Этот корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту.