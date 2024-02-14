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В ВУЗе Алматы слили список со студентками-девственницами. Министр высшего образования прокомментировал ситуацию

CentralAsia (KZ) -  В вотсап-группу Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби кто-то слил документы со списком студенток с первого по четвёртый курс. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, номера телефонов и медицинские данные, в том числе информация о том, кто из них девственница, а кто нет. Эти документы быстро разлетелись по чатам, сообщает телеграм-канала Qumash.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию. По его словам, в ведомстве уже взяли на контроль этот случай. Но виновных пока не нашли, передает Tengrinews.kz.

«Скорее всего, это безалаберное отношение к личным данным. В целом это проблема культурная. Мы сколько пересылаем удостоверения личности. Печально, что в вузе есть такие факты», - сказал Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Он считает, что законодательство в вопросах охраны личных данных в РК необходимо ужесточить.

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