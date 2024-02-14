Стало известно, кто слил список студенток-девственниц КазНУ Алматы

КазНУ им. Аль-Фараби

CentralAsia (KZ) - В Казахстанском национальном университете имени Аль-Фараби сообщили, что провели внутреннюю проверку. Как оказалось, медсестра по WhatsApp отправила документы студенток, которые не прошли флюорографию, в деканат Механико-математического факультета, передает Orda.kz.

«6 февраля медсестра ТОО «Smart Health University City», оказывающего университету медицинские услуги, посредством мессенджера отправила документы в формате Excel со списком студентов третьего и четвёртого курсов специалисту деканата, для обеспечения прохождения ими флюорографического исследования. Однако в переданных документах кроме фамилии и имени студентов также содержались сведения, относящие к врачебной тайне», — пояснили в КазНУ.

В последствии произошла утечка этих данных. В ВУЗе заверили, что делом займётся прокуратура, чтобы обеспечить защиту прав девушек.

«14 февраля 2024 года направлено обращение в прокуратуру города Алматы с просьбой принять меры по данному факту. Университет рассматривает вопрос о расторжении договора с ТОО «Smart Health University City», - говорится в сообщении.

Между тем, в Минцифры потребовали разъяснений от университета.

«В случае наличия данных в указанных списках, просим обратиться в министерство, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных лиц», — информировали в ведомстве.

Проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ Жамиля Айтжанова пообещала извинения от ректора.

«Конечно, мы извиняемся перед ними. Мы всем руководством университета извиняемся. Я думаю, если даже этого не было сделано, он (ректор) это сделает», - сказала Айтжанова Tengrinews.kz.

На вопрос о том, планирует ли ВУЗ предоставить пострадавшим студенткам компенсацию, проректор ответила, что этот момент будет решен.

«Обязательно в отношении нее (специалиста деканата механико-математического факультета С.Ж.) будет административное взыскание, меры будут приниматься обязательно. Еще не уволена, вопрос будет решаться в правовом поле. Потому что это наш работник, дисциплинарное расследование еще идет: кто конкретно допустил такую ошибку. За каждым решением стоит человеческая судьба», - добавила Жамиля Айтжанова.

По закону расследование может занять до 15 рабочих дней, добавила проректор КазНУ.

Напомним, информация о рассылке списка с данными появилась в Telegram-канале Qumash. Авторы канала сообщили, что в WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток, где, помимо Ф. И. О. девушек, были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные. А еще информация о том, кто из них вирго (девственница).

На рассылку отреагировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и сообщил, что взял ситуацию на контроль.

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