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- 19:59, 14 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, сообщает The Japan Times.
Шлейфы поднялись на высоту 5000 метров над вершинным кратером впервые с 2020 года, сообщила местная метеорологическая обсерватория.
По данным правительства префектуры, сообщений о травмах и повреждениях зданий не поступало. Метеорологическое управление Кагосимы сохранило уровень тревоги о вулканической активности на третьем уровне, призывая людей не приближаться к вулкану.
Японское метеорологическое агентство прогнозирует выпадение вулканического пепла в некоторых частях префектур Кумамото, Миядзаки и Кагосима.
По данным местного метеорологического управления, камни разлетелись на расстояние от 1000 до 1300 метров, но пирокластических потоков не образовалось.