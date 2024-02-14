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В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

CentralAsia (CA) -  В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, сообщает The Japan Times.

Шлейфы поднялись на высоту 5000 метров над вершинным кратером впервые с 2020 года, сообщила местная метеорологическая обсерватория.

По данным правительства префектуры, сообщений о травмах и повреждениях зданий не поступало. Метеорологическое управление Кагосимы сохранило уровень тревоги о вулканической активности на третьем уровне, призывая людей не приближаться к вулкану.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует выпадение вулканического пепла в некоторых частях префектур Кумамото, Миядзаки и Кагосима.

По данным местного метеорологического управления, камни разлетелись на расстояние от 1000 до 1300 метров, но пирокластических потоков не образовалось.

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