В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

CentralAsia (CA) - В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, сообщает The Japan Times.

Шлейфы поднялись на высоту 5000 метров над вершинным кратером впервые с 2020 года, сообщила местная метеорологическая обсерватория.

По данным правительства префектуры, сообщений о травмах и повреждениях зданий не поступало. Метеорологическое управление Кагосимы сохранило уровень тревоги о вулканической активности на третьем уровне, призывая людей не приближаться к вулкану.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует выпадение вулканического пепла в некоторых частях префектур Кумамото, Миядзаки и Кагосима.

По данным местного метеорологического управления, камни разлетелись на расстояние от 1000 до 1300 метров, но пирокластических потоков не образовалось.