Starlink начнет работать в Монголии 26 февраля 2024 года

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития и коммуникации Учрал Ням-Осор совершил рабочий визит в США.

Он встретился с такими официальными лицами, как Чираг Парих, исполнительный секретарь Космического совета США, и Джеймс Фри, заместитель директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Они договорились расширить программу наращивания потенциала Монголии, чтобы расширить использование космических данных и привлечь монгольских ученых и экспертов к исследованиям Марса.

Министр Учрал встретился с вице-президентом SpaceX Томом Очинеро и договорился об официальном запуске услуг Starlink в Монголии с 26 февраля 2024 года. Стороны договорились провести запуск во время «Всемирного конгресса сотовой связи», который пройдет в Барселоне, Испания.

Кроме того, было решено начать подготовку к трехстороннему сотрудничеству по запуску национального спутника в 2027 году. Запуск будет осуществлен совместно с компаниями SpaceX и французской Thales Alenia.

Являясь полноправным государством-членом ООН, наша страна присоединилась к соответствующим документам ООН по космическому праву в рамках основного принципа использования космоса в мирных целях.

Было достигнуто знаковое соглашение о строительстве национальной спутниковой телекоммуникационной системы Монголии, которое укрепит стратегическое партнерство между Монголией и Францией и улучшит возможности связи для всех монголов.

Соглашение о партнерстве между Thales Alenia Space, крупным европейским специалистом по спутниковой связи, и Министерством цифрового развития и связи Монголии было подписано в присутствии президента Монголии г-на Хурэлсуха Ухнаа и президента Франции г-на Эммануэля Макрона во время государственного визита президента Монголии во Францию.

Компания Thales Alenia Space будет отвечать за создание высокопроизводительного спутника Ku-диапазона, который будет назван «Chinggis Sat» в честь национального героя Монголии Чингисхана. После запуска спутник сделает высокоскоростной Интернет доступным по всей Монголии, в том числе для жителей сельских районов и малообеспеченных кочевых сообществ, обеспечивая более легкий и более широкий доступ к таким услугам, как телемедицина, электронное обучение, услуги электронного правительства и поддерживая рост секторах экономики с высокой добавленной стоимостью.

источник: middleasiannews.com

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