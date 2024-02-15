Ard Credit: новаторство на фондовом рынке в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Введение

В эксклюзивном интервью ӨНӨӨДӨР встретился с Тэлмэном Гэрэлтом, испольнительным директором АО НБФИ Ard Credit, новаторской финансовой организации, готовой выпустить дополнительные акции для публичного размещения. По мере развития ситуации на фондовом рынке Ard Credit находится в авангарде перемен, готовый переосмыслить индустрию финансовых технологий.

Взлет фондового рынка в 2023 году

В 2023 году фондовый рынок продемонстрировал значительный рост. Банки и компании платежных систем провели первичные публичные размещения акций (IPO), впервые предоставив общественности доступ к своим акциям. Такие компании, как qPay и MOST Fintech, стали нарицательными, сделав финансовые услуги ближе к нашей повседневной жизни. Как испольнительный директор Тэлмэн размышляет об этом периоде преобразований:

«Финансовые услуги сжались до размеров наших ладоней. Теперь у клиентов есть возможность самостоятельно принимать финансовые решения. Как компания, стремящаяся построить нацию инвесторов, мы всем сердцем поддерживаем эти инициативы».

Следующий шаг Ard Credit: дополнительные акции в 2024 году

В 2019 году АО НБФК Ard Credit вошло в историю, проведя IPO, собрав значительные 5,3 млрд тугриков. С тех пор Ard Credit неизменно входит в число 20 крупнейших компаний Монгольской фондовой биржи категории I. Имея самую большую базу акционеров среди небанковских финансовых учреждений, Ard Credit стал синонимом финансовых инноваций.

За пределами онлайн-кредитов: финтех-путешествие Ard Credit

Ard Credit разрушил стереотип о том, что финтех просто предоставляет онлайн-кредиты. За последние пять лет компания разработала новаторские продукты и услуги, продемонстрировав, что финтех охватывает гораздо больше. Тэлмэн Гэрэлт уточняет:

«Наш путь был направлен на расширение прав и возможностей людей, повышение финансовой грамотности и создание инвестиционных возможностей. Выпуск дополнительных акций означает нашу эволюцию — свидетельство нашей приверженности экономическому росту Монголии».

Будущее Ard Credit

Поскольку Ard Credit готовится выпустить дополнительные акции в 2024 году, видение компании остается ясным: вывести финтех за пределы удобства транзакций. С каждым шагом вперед Ard Credit укрепляет свою позицию катализатора финансовой доступности и процветания.

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