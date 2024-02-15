9-летний монгольский мальчик установил рекорд Гиннеса

Чингим Сайндуу

CentralAsia (MNG) - Юный монгол, обладающий невероятной памятью, виртуозно освоил игру Саймона.

Саймон (Simon) — одна из самых популярных электронных игрушек конца 1970-х и начала 1980-х годов, направленная на развитие и тренировку памяти и скорости реакции. Разработана американцами Ральфом Бером и Ховардом Моррисоном.

Внешне игрушка представляет собой круглый диск с четырьмя большими разноцветными кнопками-панелями, издающими разные звуки. Задача игры — запомнить продемонстрированную игроку последовательность этих вспышек и звуков (начать игру можно с нажатия любой кнопки, при этом игра была задумана так, чтобы мелодия звучала гармонично независимо от того, какая кнопка была нажата первой) и впоследствии воспроизвести её в рамках «раунда» игры.

9-летний Чингим Сайндуу попал в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 276 кликов (23 шага) в игре Саймона, слушая музыку с завязанными глазами. Игрок не видел, какие кнопки были нажаты в ходе игры.

Кстати, мальчика родители назвали в честь второго сына Хубилай-хана, основателя империи Юань. Чингим родился в 1243 году от любимой супруги Хубилая Чаби и был вторым из её четырёх сыновей.

Его тезка, наш современник, не посрамил это имя, установив рекорд Гиннеса по игре Саймона.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения