Неделя китайского кино открывается в Монголии, чтобы отметить 75-летие связей

CentralAsia (MNG) - Неделя китайского кино «Аз жаргалтай хаврын баяр» («Счастливый весенний фестиваль») открылась в среду в Китайском культурном центре в Улан-Баторе. По данным Китайского культурного центра, мероприятие направлено на то, чтобы отпраздновать 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией, помочь народу Монголии лучше понять Китай и стимулировать изучение китайского языка.

«Кино — это искусство света и тени, зеркало реальности и посланник культуры, он играет важную роль в содействии обменам и взаимному обучению между различными цивилизациями», — Ли Чжи, советник посольства Китая в Монголии и директор Китайский культурный центр, заявили на церемонии открытия.

Ли сказал, что в последние годы все больше и больше прекрасных китайских фильмов и телесериалов проникают в семьи жителей Монголии, а фильмы и сериалы стали мостом между народами Китая и Монголии.

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