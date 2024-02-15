Монгольский лидер поздравил с китайским Новым годом Дракона

CentralAsia (MNG) - Еще больше иностранных лидеров и глав международных организаций направили свои праздничные благословения председателю Китая Си Цзиньпину, который также является генеральным секретарем ЦК КПК, чтобы поздравить китайский народ по случаю китайского Нового года Дракона.

В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, 30-летие пересмотра Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией, а также 10-летие установления между ними всестороннего стратегического партнерства, заявили в Монголии. Президент Хурэлсух Ухнаа добавил, что он верит, что обе стороны будут укреплять сотрудничество в различных областях, углублять дружественные обмены и работать вместе для содействия процветанию и развитию.

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