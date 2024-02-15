Путин: Для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Зарубин спросил у Путина: «Для нас кто лучше — Байден или Трамп?»

«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», - ответил Путин.

У президента РФ также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано в том числе с предвыборной кампанией в США.

«Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну… Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень», — заявил президент России.

Он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиции администрации США «в высшей степени вредна и ошибочна». «И я в свое время президенту Байдену об этом говорил», — заключил Путин.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.