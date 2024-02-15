Монголия ввела режим повышенной готовности к стихийным бедствиям из-за гибели более 500 тыс. голов скота

CentralAsia (MNG) - Монголия ввела режим повышенной готовности к стихийным бедствиям из-за гибели 508 039 голов скота в различных регионах страны. Соответствующее решение было принято в среду на очередном заседании монгольского правительства.

«К настоящему моменту 89 сомонов в 17 аймаках Монголии страдают от белого дзуда, а ситуация в еще 82 сомонах в 17 аймаках приближается к бедственной. Это напрямую связано с тем, что более 80% территории страны до сих пор покрыто снегом. Высота снежного покрова в некоторых аймаках достигла 100 см», — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день Монголия является одной из стран, лидирующих по численности поголовья скота в расчете на душу населения. Однако животноводство страны в значительной степени страдает от экстремальной зимней погоды и белого дзуда, или зимней бескормицы скота.

Из-за продолжительной и суровой зимы многие монгольские кочевники-скотоводы ежегодно теряют скот, что приводит к уменьшению средств к существованию и заставляет искать новые возможности заработка в столице Улан-Баторе.

Белый дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

На конец 2023 года общее поголовье скота в Монголии составляло 64,7 млн голов.

источник: middleasiannews.com

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