«Ваш Карлсон - опасный человек». Путин поделился впечатлениями от интервью с американским журналистом

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, он рад, что лидеры стран Запада посмотрели и интервью и послушали, о чем говорит российский президент. Такера Карлсона Путин назвал опасным человеком, поскольку он избрал тактику терпеливого слушателя.

«Ваш Карлсон – когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, – опасный человек. И вот почему. Потому что, я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы.

Я не просто был к этому готов, а я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», - сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Путин рассказал, что не получил «полного удовольствия от этого интервью», но Такер Карлсон «шел жестко по своему плану и он свой план исполнил». Он отказался оценивать содержательность интервью. Между тем Владимир Путин поблагодарил американского журналиста за посредничество, поскольку России не удается вести прямой диалог с Западом.

Комментируя возможность ареста Такера Карлсона в США за интервью Владимир Путин заявил, что это было печально, но журналист знал, на что шел. «Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах»,— добавил российский президент.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным длительностью 2 часа и 7 минут вышло 9 февраля. В Кремле утверждали, что 60 вопросов, озвученных в разговоре, не согласовались.