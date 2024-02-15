Министр иностранных дел Батцэцэг приняла почетного консула Кён Моана

CentralAsia (MNG) - 13 февраля 2024 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Кён Моана, недавно назначенного почетным консулом Монголии в провинциях Канвондо и Кёнгидо Республики Корея, и поздравила его со вступлением в должность. Об этом сообщили в МИД Монголии.

На встрече министр иностранных дел г-жа Батцэцэг подчеркнула расширение отношений «стратегического партнерства» и сотрудничества между Монголией и Республикой Корея, а также активизацию обмена между людьми между двумя странами. Министр иностранных дел выразила уверенность, что новоназначенный почетный консул приложит все усилия для дальнейшего углубления отношений Монголии и Южной Кореи и ускорения двустороннего сотрудничества в различных областях, включая туризм, культуру, искусство и образование.

Почетный консул г-н Кён Моан выразил готовность активно работать над развитием отношений и сотрудничества между двумя странами и защитой интересов монгольских граждан, проживающих в Южной Корее.

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