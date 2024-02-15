Список студенток-девственниц КазНУ Алматы: Заведено уголовное дело

КазНУ им. Аль-Фараби

CentralAsia (KZ) - По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование по факту распространения персональных данных студенток Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Управление полиции Бостандыкского района 14 февраля зарегистрировало досудебное расследование по статье 147, часть 5 УК РК – «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите» по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну», – говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, добавили в прокуратуре Алматы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в WhatsApp-группу Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби кто-то слил документы со списком студенток с первого по четвёртый курс. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, номера телефонов и медицинские данные, в том числе информация о том, кто из них девственница, а кто нет. Эти документы быстро разлетелись по чатам.

Позже стало известно, что медсестра по WhatsApp отправила документы студенток, которые не прошли флюорографию, в деканат механико-математического факультета. Однако в переданных документах, кроме фамилии и имени студентов, также содержались сведения, относящие к врачебной тайне.

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