Бывшего президента Франции Саркози приговорили к шести месяцам лишения свободы

Николь Саркози

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд Парижа сократил приговор бывшему президенту Франции (2007–2012) Николя Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году до шести месяцев тюремного заключения, сообщает France 24.

Первоначально, в 2021 году, Саркози приговорили к одному году лишения свободы, разрешив отбывать срок дома, но с электронным браслетом. Апелляционный суд решил сократить этот срок на полгода. При этом экс-президенту дали еще шесть месяцев условного заключения.

Речь идет о «деле Бигмалиона». Так называется пиар-агентство, обслуживавшее избирательную кампанию 2012 года, в которой Саркози принимал участие как кандидат от партии «Союз за народное движение». Прокуроры утверждают, что политик потратил почти €43 млн на свою кампанию 2012 года, что почти вдвое превышает разрешенные €22,5 млн (Франция устанавливает строгие ограничения по расходам на избирательную кампанию).

Чтобы скрыть перерасход средств, агентство Bygmalion выставило фальшивые счета на оплату услуг предвыборному штабу партии на сумму €10 млн, но, как выяснило следствие, в действительности эти услуги оказаны не были. За время следствия сумма перерасхода выросла почти в два раза.

Вместе с Саркози виновными были признаны еще 13 человек. Экс-президент свою вину не признал. Доказать, что организацией схемы руководил политик, следствию не удалось.

Это не первый приговор Николя Саркози. В мае 2023 года по апелляции по делу о прослушивании телефонных разговоров (так называемое дело о прослушке) он был приговорен к трем годам лишения свободы, в том числе к двум — условно, но это решение пока обжаловано в Кассационном суде. А в следующем году экс-президенту предстоит суд по подозрению в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.