Токаев высказался об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед членами Консультативного совета Катара высказался об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций, сообщает Акорда.

Президент полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане.

«Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа», - отметил глава государства.

В конце декабря в МИД Казахстана сообщили, что страна исключает движение «Талибан» из списка террористических организаций «в соответствии с практикой ООН».

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