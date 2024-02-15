В центре Москвы произошел крупный пожар. Видео
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- 13:05, 15 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании «Известия Холл», находящемся на реконструкции.
Как сообщает МЧС России, площадь пожара — 1500 кв. м.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Информация о пострадавших не поступала. Тушение продолжается.
Огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции.
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