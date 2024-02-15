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В центре Москвы произошел крупный пожар. Видео

CentralAsia (CA) -  На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании «Известия Холл», находящемся на реконструкции.

Как сообщает МЧС России, площадь пожара — 1500 кв. м.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информация о пострадавших не поступала. Тушение продолжается.

Огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции.

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