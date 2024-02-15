В Алматы ощущалось землетрясение силой 2 балла

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС 15 февраля в 09:52 алматинского времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2 на территории Китая. В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.

Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы. Сейсмологи сообщают, что это афтершок землетрясения, которое произошло в ночь с 22 на 23 января.

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